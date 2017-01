Uplace vangt bot bij Raad van State

Door: redactie

In november diende het winkelcomplex Uplace een verzoek in tot wraking van twee rechters bij de Raad van State. Die laatste besliste deze maand het verzoek te verwerpen, schrijft De Tijd vandaag.

Het verzoek was gericht tegen voorzitter Eric Brewaeys en staatsraad Peter Sourbron van de zevende Kamer.



Het bedrijf ondernam die uiterst zeldzame actie omdat het niet pikte dat dezelfde rechters zich opnieuw zouden buigen over de milieuvergunning, nadat ze een eerdere versie in 2015 hadden vernietigd.



De Raad van State besloot deze maand het verzoek tot wraking te verwerpen. Het optreden van Uplace zet kwaad bloed in de Vlaamse regering. "Het is de zoveelste daad van agressie door Uplace in het dossier", luidt het. "Ze hebben voorlopig hun vergunningen om te bouwen, maar ze moeten niet denken dat ze er al zijn."