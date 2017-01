"Kinderen verloren, liefde gevonden"

ANNICK GROBBEN EN ANDREAS DE PRYCKER

Hij verloor vandaag dag op dag een jaar geleden zijn zoon Jelle (19) in dat vreselijke ongeval in Wilsele waarbij nog twee andere tieners stierven. Zijn buurvrouw verloor haar zoon Sjurd (18) acht maanden eerder. Op nota bene dezelfde steenweg. De rouw om hun kinderen bracht hen als koppel bijeen. "Uit ons verlies is grote liefde ontstaan."

Ze waren in Wilsele al tien jaar buren van elkaar: arbeidster Karin Jacquemyn, een alleenstaande mama van twee zonen, en truckchauffeur Jurgen Wittemans, een alleenstaande papa van eveneens twee zonen. Hun jongens hadden als kind vaak samen gevoetbald, Karin en Jurgen kwamen al eens bij elkaar over de vloer en gingen met andere mensen van de wijk ook al eens samen op stap.



Een eerste noodlot - een verkeersongeval waarbij Karins jongste zoon Sjurd Laeremans het leven liet - bracht hen als buren dichter bij elkaar. De 18-jarige tiener had op 11 juni 2015 op de Aarschotsesteenweg in Wilsele moeten uitwijken voor een voetganger die met een doos verhuismateriaal op het fietspad liep, en was gekneld geraakt tussen de gevel van een huis en een verlichtingspaal. Reanimatie kon niet meer baten. Karins jongste overleed kort nadien in het ziekenhuis.



"Ik heb toen veel steun aan Jurgen gehad", vertelt Karin. "Hij was er, om mij te troosten. En ik weet nog goed dat hij in die tijd vaak zei: 'Ik hoop dat ik dat nooit moet meemaken.' Want hij zag al dat verdriet bij mij en dat ik er aan onderdoor dreigde te gaan. Een kind verliezen, kan ik niet anders dan omschrijven als je hart dat breekt. Wanneer ik triest ben om Sjurd, voel ik letterlijk pijn aan mijn hart."