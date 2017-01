Dit jaar geen Nederlandse F-16's tegen IS, maar Belgen verlengen missie niet

Door: redactie

28/01/17 - 22u26 Bron: ANP

Ter illustratie. © epa.

Belgische F-16's nemen in Syrië en Irak binnenkort de taak niet over van de Nederlanders in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat. De Nederlandse toestellen geraken niet tijdig in orde, liet de Nederlandse minister van Defensie weten. Maar in tegenstelling tot eerdere berichten wordt de Belgische missie niet verlengd.