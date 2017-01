Proximus breidt glasvezelnetwerk in heel Antwerpen uit

Door: redactie

In Antwerpen heeft Proximus het startschot gegeven voor de uitbreiding van zijn glasvezelnetwerk over de hele stad. Tot nu toe had het bedrijf al glasvezel aangelegd tot bij 400 business-sites, 10 bedrijventerreinen en 25 nieuwbouwprojecten, maar de komende 8 tot 10 jaar krijgen dus ook alle particulieren die dat wensen er toegang toe. Het district Deurne en de Diamantwijk komen eerst aan de beurt.

Voor alle duidelijkheid: er ligt al heel wat glasvezel van Proximus onder de Antwerpse straten, maar die stopt meestal bij de verdeelkasten buiten, om vervolgens op koper verder te gaan tot in de woningen. De komende jaren krijgt elke inwoner en elk bedrijf echter het aanbod om zonder installatiekost een glasvezelaansluiting te krijgen. Wie nog geen klant is van Proximus, zal het aanbod krijgen zonder aankoopverplichting.



"Nu heeft nog lang niet iedereen glasvezel nodig, maar in de toekomst gaan we naar meer en meer toepassingen die veel dataverkeer vergen en er wordt meer en meer opgeslagen in de cloud", zegt CEO Dominique Leroy. "Glasvezel kan erg veel trafiek aan en de capaciteit ervan kan bovendien nog makkelijk worden uitgebreid indien nodig."



Ook in Gent, Charleroi, Namen, Roeselare en een deel van Brussel trapt Proximus binnenkort gelijkaardige projecten af. In totaal is daar een investeringskost van 3 miljard euro mee gemoeid. Het bedrijf stelt dat er dankzij efficiëntieoefeningen en de gefaseerde aanpak echter geen verhoging nodig is van het bestaande jaarlijkse investeringsbudget, waardoor de consument dus ook niet meteen een forse prijsstijging te verwerken zou krijgen.



De keuze voor Antwerpen lag volgens Proximus voor de hand, omdat die stad al volop bezig is met zogenaamde Smart City toepassingen die heel wat capaciteit vergen, zoals slimme camera's, het meten van verkeers- en bezoekersstromen en vuilnisbakken die de stadsdiensten op de hoogte brengen wanneer ze bijna vol zijn. "De grootste digitale proeftuin van Europa staat hier in de steigers", zegt eerste schepen Koen Kennis (N-VA). "Voor Antwerpen is dit plan van Proximus dan ook een mooi verhaal. Dat er in Deurne gestart wordt, heeft onder meer te maken met andere werkzaamheden die gepland staan. De Diamantwijk is dan weer een buurt met veel bedrijfjes die glasvezel prioritair nodig heeft."



De komende maanden organiseert Proximus lokale infosessies en foldercampagnes om de buurtbewoners op de hoogte te brengen. De hinder door de werken zou moeten meevallen, aangezien er op vele plaatsen glasvezel langs de gevels kan worden getrokken in plaats van volledige straten te moeten openbreken. Binnen drie jaar zou de eerste fase in Deurne en de Diamantwijk afgerond zijn.