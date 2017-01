Tegen 2025 nieuw gebouw voor Vlaamse ambtenaren in Brussel

Door: redactie

Duizenden Vlaamse ambtenaren die momenteel werken in het Brusselse Ellips-, Arenberg- of Ferrarisgebouw zullen tegen 2025 verhuizen naar een nieuw kantoorgebouw in Brussel. De Vlaamse regering bekijkt daarvoor verschillende opties. Bedoeling is ook om in de toekomst nog maar drie grote kantoorgebouwen te behouden in Brussel. Dat staat in een conceptnota die de Vlaamse regering vandaag heeft goedgekeurd. De grote lijnen van de nota staan te lezen op 13, het online-nieuwskanaal van en voor het personeel van de Vlaamse overheid.