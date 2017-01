Dronken tieners, nachtlawaai en vandalisme tijdens drukke Chrysostomosnacht

Andreas De Prycker

27/01/17 - 16u16 Bron: Eigen berichtgeving

Archieffoto © Vertommen.

Leuven Heel wat scholieren van het zesde middelbaar kwamen hun 'laatste 100 dagen' vieren in Leuven. Het werd donderdagavond dan ook een drukke Chrysostomosnacht.

Verschillende jongeren mochten hun roes uitslapen in de cel omdat ze teveel gedronken hadden. Onder hen ook een 17-jarige uit Bertem. De jongeman werd aangetroffen in het portaal van een flatgebouw. Hij was er evenwel van overtuigd dat hij thuis voor de deur stond. Onderweg naar het commissariaat moest hij verschillende keren overgeven. Vanwege zijn jonge leeftijd werden zijn ouders verwittigd. Zijn vader kwam hem ophalen.



Nachtlawaai en vandalisme

Er kwamen meldingen binnen van nachtlawaai. In de Sint-Barbarastraat zorgden jongeren voor overlast door bommetjes te gooien. Even voor middernacht vonden enkele jongeren het leuk om in de Redingenstraat verkeersborden in het midden van de weg te zetten. De jongeren werden niet meer aangetroffen. De ploeg zette de borden terug waar ze hoorden.

Even na 1 uur werd het raam van een appartement in de Tiensestraat in Leuven ingegooid met een blikje bier. De dader is onbekend.



Bloem, eieren en bommetjes

Vrijdagochtend kreeg de politie twee meldingen dat er jongeren van een school in de Janseniusstraat in Leuven met bloem en eieren naar voorbijgangers aan het gooien waren. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de jongeren al terug in de school, maar de rijbaan lag wel vol bloem, eieren en bommetjes. De politie stelde de schooldirectie in kennis die erop werd gewezen dat zulke feiten niet kunnen. Zij zouden hun scholieren wijzen op hun plichten en de rijbaan laten opruimen.