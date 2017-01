Limburgse diaken nu ook geschorst in scholengemeenschap

Door: redactie

27/01/17 - 14u54 Bron: Belga

© Karolien Coenen.

De diaken van het bisdom Hasselt die gisteren door bisschop Patrick Hoogmartens geschorst is wegens meldingen van grensoverschrijdend gedrag, is vandaag ook geschorst in de scholengemeenschap waar hij coördinerend directeur is.

"Er is een preventieve schorsing bij hoogdringendheid uitgesproken", aldus Eddy Willems, algemeen directeur van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder. "De man kan nu zo lang het onderzoek loopt de functie als coördinerend directeur van onze scholengemeenschap niet meer uitoefenen."



Het grensoverschrijdend gedrag van de diaken bij minderjarige personen dateert van zo'n 15 jaar geleden, toen de man leerkracht was in het Sint-Franciscuscollege. "Omdat het al zo lang geleden is, hebben we samen met de oudervereniging besloten dat de ouders hun kinderen op de hoogte brengen en niet de school", aldus directeur Willems.



"Onze leerlingen kennen die man niet, aangezien hij enkel nog binnen de scholengemeenschap directeur was. Daarom hebben we een bericht naar alle ouders gestuurd, zodat ze er met hun kinderen over kunnen praten als hun school plots in de pers verschijnt."



Het Sint-Franciscuscollege is ook een tuchtonderzoek gestart waarvoor het een speciale tuchtcommissie heeft samengesteld.