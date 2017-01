Door: redactie

27/01/17 - 13u36

video Het was vanochtend verraderlijk glad op de weg, vooral in Oost- en West-Vlaanderen. Vooral op lokale wegen zijn verschillende mensen geslipt door het zogenaamde 'black ice'. Dat zijn flinterdunne ijsplekken op donker asfalt.

Veel mensen worden verrast door deze ijsplekken omdat ze niet te zien zijn wanneer het schemert. Zo belandde vanochtend een auto in de gracht in Hoogstade, in West-Vlaanderen. De gladde plekken worden veroorzaakt door een klein beetje motregen bij vriestemperaturen.