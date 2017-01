Antwerps zwembad Wezenberg weer open na lek

Door: redactie

27/01/17 - 12u51 Bron: Belga

Het Wezenbergzwembad in Antwerpen is opnieuw toegankelijk nadat het donderdag ontruimd moest worden door een lek. Dat meldt de stad Antwerpen deze middag.

Het lek is gestopt en het weggestroomde water is weggepompt. De temperatuur van het bad is wel nog iets lager dan normaal, aldus de stad. Rond 17 uur zal het zwemwater weer op temperatuur zijn.



Het lek ontstond gisternamiddag in de filterinstallatie van het olympisch zwembad en zorgde ervoor dat het water daar met 30 centimeter zakte. Het water kwam in de kelderverdieping terecht, maar zou daar niet voor ernstige schade hebben gezorgd.



Alle zwemmers moesten het bad verlaten, maar konden zich nog rustig omkleden voor ze het gebouw verlieten. De fitnessruimte bleef wel open en het trainingsbad voor topsporters werd niet getroffen.