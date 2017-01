Proces Cools: openbaar ministerie trekt naar Hof van Cassatie

Door: redactie

Het openbaar ministerie trekt naar cassatie tegen het arrest van het hof van assisen van Namen, dat op 17 januari besliste de vervolgingen tegen Richard Taxquet en Domenico Castellino onontvankelijk te verklaren. Het arrest maakte (voorlopig) een vroegtijdig einde aan het derde assisenproces in verband met de moord op PS-kopstuk André Cools.

Richard Taxquet (59) en Domenico Castellino (61) werden ervan beschuldigd de opdrachtgevers te zijn voor de moord op 18 juli 1991 van André Cools, minister van Staat en toenmalig burgemeester van Flémalle.



Op vragen van de verdediging, oordeelde het hof van assisen van Namen op 17 januari echter dat de redelijke termijn overschreden is en op een beslissende wijze de uitoefening van de rechten van de verdediging compromiteerde. Het nieuwe assisenproces komt immers meer dan 25 jaren na de feiten en een aantal getuigen is inmiddels overleden.



Het assisenhof stipte verder aan dat de aanwezigheid van een advocaat bij het eerste verhoor van een verdachte in de jaren 90 toen niet verplicht was.



Het parket-generaal tekende een voorziening in cassatie aan tegen dit arrest, verklaarde Marianne Lejeune, emeritus advocaat-generaal en toegevoegd magistraat bij het parket-generaal bij het hof van beroep van Luik. De argumenten die het openbaar ministerie inroept, zijn nog niet bekend.



Richard Taxquet werd reeds tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld dor het hof van assisen van Luik. Domenico Castellino werd eveneens veroordeeld tot 20 jaar celstraf door het assisenhof van Luik, een eerste keer bij verstek in 2004, de tweede keer in 2007. Eerst Richard Taxquet en nadien Domenico Castellino trokken naar cassatie en vervolgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, omdat ze geen recht kregen op een eerlijk proces, voerden ze met succes aan. Het arrest van het Luikse hof van assisen werd daarom verbroken, wat leidde naar het afgebroken derde assisenproces in Namen.