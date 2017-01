Het wordt zachter: maxima klimmen tot 9 graden, opgelet voor CO-intoxicatie

Door: redactie

Vanaf vandaag breekt een zachtere periode aan. In de ochtend kan nog wat neerslag vallen die kan aanvriezen, maar daarna wordt het zonnig met hoge en later ook middelhoge wolkenvelden. De maxima stijgen tot 7 à 9 graden in Vlaanderen en tot 2 à 5 graden in de Ardennen. De wind waait meestal matig uit het zuidoosten tot het zuiden. Het KMI waarschuwt voor lokale gladheid op de weg ten westen van de Schelde.

's Nachts blijft het droog met veel hoge en middelhoge bewolking. In de Ardennen gaat het nog vriezen, tot rond -4 graden; in Laag-België blijven de temperaturen positief, met tussen 2 en 5 graden. De wind waait meestal matig uit het zuidoosten tot zuiden.



Morgen bereikt een verzwakte storing het westen van het land. Vanaf de kust komen meer wolken opzetten en mogelijk vallen er in de loop van de namiddag enkele buien, vooral dan in het westen. De maxima liggen tussen 3 graden in de Ardennen en 10 graden in Laag- en Midden-België. Er staat een matige wind uit het zuiden tot zuidoosten, later ruimend naar het zuiden tot zuidwesten.



Het KMI waarschuwt nog voor CO-intoxicatie, opgelet dus als u verwarmt met een waterverwarmingstoestel of open haard. Symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken, die een gevolg kunnen zijn van een CO-intoxicatie, mogen niet worden genegeerd.