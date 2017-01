Nu ook op de 'most wanted'-lijst: een dwerg en een duiveluitdrijver

KURT WERTELAERS EN PHILIPPE GHYSENS

27/01/17 - 04u59

De drie nieuwe namen op de 'most-wanted'-lijst, vlnr: Ali Bounou, Aza Petrovic en Othmane Galouby. © rv.

De politie heeft nog een gangster kunnen schrappen van de lijst van meest gezochte criminelen. De 40-jarige Jamal El Hayani werd in Spanje ingerekend. De 'most wanted'-lijst is intussen aangevuld met drie andere zware jongens - onder anderen een dwerg en een duiveluitdrijver - op wie de politie jacht maakt.

Aza Petrovic (30) : Inbraak en gijzeling © rv. Meegewerkt aan zware homejacking Petrovic, bijgenaamd 'De Dwerg' (zie kopfoto), deed op 11 juni 2014 mee aan een gewelddadige homejacking bij een echtpaar in La Louvière. Vijf daders drongen de woning binnen en knevelden de bewoners en bedreigden hen met de dood. Ze gingen aan de haal met de auto, bankkaarten en juwelen. Petrovic deed zelf niet mee aan de inbraak, hij hield buiten de wacht. Hij had in de dagen ervoor ook al de woning van de slachtoffers in de gaten gehouden. Het koppel is blijvend lichamelijk gehandicapt. Petrovic werd veroordeeld tot zes jaar cel.







Ali Bounou (28): Amerikaanse toeristes naar flat gelokt © rv. Bounou en 3 mededaders sleurden in 2009 in Brussel een vrouw in hun auto. Ze namen hun slachtoffer mee naar een appartement en verkrachtten haar. Twee weken later sloeg Bounou opnoeuw toe. Hij lokte 's avonds twee Amerikaanse vrouwen mee naar zijn appartement, nadat hij hen eerst had overtuigd met hem een glas te drinken. De twee toeristen werden meermaals verkracht door Bounou en een mededader. De vrouwen konden langs het balkon ontsnappen. Ali Bounou kreeg voor die feiten 10 jaar cel.