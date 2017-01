Thalys en Eurostar krijgen passagierscontroles

Door: redactie

België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een akkoord bereikt over de invoering van passagierslijsten voor internationale hogesnelheidstreinen. Dat bevestigt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Er komt een gezamenlijke taskforce die gaat overleggen met Thalys en Eurostar.

Het akkoord werd donderdagavond gesloten in de marge van de Europese informele top van binnenlandministers in Malta. "Het gaat om een internationaal proefproject. België blijft dus een voortrekkersrol spelen", aldus woordvoerder Olivier Van Raemdonck. Een speciale taskforce moet tegen eind maart een eerste voorstel uitwerken, waar dan verder over onderhandeld wordt, aldus De Morgen.



Geseinde criminelen

De bedoeling van de passagierslijsten is dat de veiligheidsdiensten kunnen checken of er geen geseinde criminelen op de trein zitten. Er zal ook een identiteitscontrole plaatsvinden voor het vertrek, om zeker te zijn dat degene die opstapt ook degene is die het ticket heeft gekocht. Maar tegelijk blijven er veel praktische vragen open. "We zullen overleggen met de treinmaatschappijen. We willen een goed en leefbaar systeem op poten zetten", vervolgt Van Raemdonck. "Veiligheid en het commerciële kunnen volgens ons samengaan."



Kosten

Treinmaatschappijen hebben al gewaarschuwd dat ze het gebruik van passagierslijsten niet zien zitten omdat de kosten en de vertragingen de pan zouden uitrijzen. Meer mensen zouden bovendien de auto nemen, waarschuwen ook de reizigersverenigingen.