Vlaanderen volgt Europese regelgeving steeds beter op

27/01/17 - 05u15 Bron: Belga

Het aantal Europese inbreukdossiers wegens laattijdige of niet correcte omzetting van Europese regelgeving door Vlaanderen, is gedaald tot een historisch minimum. Dat blijkt uit de maandelijkse rapportering van de Vlaamse regering over de ontwikkelingen binnen de Europese Unie.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois zegt dat Vlaanderen inbreukprocedures maximaal tracht te vermijden door een "proactieve follow-up" van Europese regelgeving. Wanneer Vlaanderen Europese regels te laat of niet-correct omzet, riskeert het dat er Europese inbreukdossiers worden opgestart.



Negen inbreukdossiers

In december 2016 waren er zo 9 inbreukdossiers hangende: 4 wegens laattijdige omzetting en 5 waarbij de Commissie van oordeel is dat de omzetting niet correct of onvolledig gebeurde. De Vlaamse regering wijst er daarbij wel op dat Vlaanderen in 3 van die 9 gevallen "zijn huiswerk heeft gedaan" maar dat het wacht op andere overheden om het dossier af te kunnen ronden.



In ieder geval is het aantal inbreukdossiers lager dan ooit. Zo waren er bijvoorbeeld nog 12 dossiers in november 2016, 15 in december 2015 en 15 in juni 2014.



Omzettingsdeficit

Minister-president Geert Bourgeois: "Elk inbreukdossier is er een te veel, zeker omdat het omzettingsdeficit van dit land een van de hoogste is binnen de Europese Unie. Vlaanderen zet daarom in op een betere centrale aansturing van de omzetting door de Eurocoördinator binnen het Departement Buitenlandse Zaken, op basis van een duidelijk afsprakenkader, opgenomen in een nieuwe omzendbrief."