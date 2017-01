Door: redactie

26/01/17 - 23u45 Bron: Belga

Archieffoto. © photo news.

Vanavond omstreeks 21.30 uur brak brand uit in een trein die in onbruik is geraakt in het station van Walcourt (Namen). Er vielen geen gewonden, maar de wagon die in brand stond is vernield, aldus de brandweer van de zone Dinaphi.