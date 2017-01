N-VA-kamerlid Valerie Van Peel getuigt over seksueel misbruik: "Schaamte overspoelt je"

Door: redactie

27/01/17 - 05u50

video Na de controverse die de voorbije twee dagen woedde rond de zaak Vangheluwe, heeft Valerie Van Peel vanavond in 'De Afspraak' een moedige getuigenis gebracht over het seksueel misbruik dat ze als kind ervoer en de schaamte die gepaard gaat met het besef wat je overkomen is. Een schaamte die overigens volkomen onterecht is, beklemtoont ze.

'Neem schaamte weg en doorbreek het taboe', een moedige getuigenis van @valerievanpeel in #deafspraak pic.twitter.com/YFc3ldCSoh — De Afspraak (@deafspraaktv) Tijdens een confrontatie met een van zijn slachtoffers ontkende bisschop Roger Vangheluwe gisteren dat hij de man als kind ooit misbruikt had. Nieuws waarop verbolgen werd gereageerd, onder andere door Chris Dusauchoit, die tweette dat daders nooit vergeven mogen worden. De advocaat van Vangheluwe noemde Dusauchoits reactie vervolgens middeleeuws en joeg de VRT-presentator daardoor nog meer op de kast. In een volgende tweet outte Dusauchoit zich vervolgens zelf als een slachtoffer van seksueel misbruik.



Emotionele reactie

Bart Schols had vanavond de N-VA-politica Valerie Van Peel over de vloer, die vertelde dat ze zelf als kind misbruikt werd. "Ik begrijp de emotie wel," zegt ze over Dusachoits reactie. "Want die erkenning op dat moment wegpakken, dat is de doodsteek voor het slachtoffer".



"Ik spreek uit ervaring, ik ben zelf als kind ook misbruikt," aldus Van Peel. "Een hele tijd ook. Ik denk dat ik een jaar of zes tot zeven of acht moet geweest zijn. Ik kan dat ook niet exact zeggen, want dat is iets dat je natuurlijk op dat moment heel anders ervaart dan wat het later wordt. Maar ik weet daardoor wel hoe moeilijk het proces is waar je door moet gaan om zoiets te kunnen plaatsen," vertelt de politica in haar moedige getuigenis.



Van Peel voelde zich gisteren ook kwaad en gekwetst door het nieuws over Vangheluwes ontkenning en begrijpt de reactie van Chris Dusauchoit bijgevolg ook erg goed.

"Ook al weet je rationeel: ik heb niks om me over te schamen, er is me iets overkomen en ik was nog een kind. Maar je kan die schaamte dan rationeel niet meer hebben, ze zit wel nog in je lijf." Schaamte

De 37-jarige politica kwam zelf voor het eerst met haar verhaal naar buiten toen ze veertien à vijftien jaar oud was, net in de periode dat de Dutroux-affaire en alle bijbehorende horrorverhalen het nieuws beheersten.



Ze wijst erop dat pedofilie tijdens haar jeugd echter nog een groter taboe was dan nu en dat er toen geen echt maatschappelijk draagvlak bestond om met dat probleem geholpen te worden. Het grootste deel van haar verwerking heeft ze daarom alleen moeten doen, vertelt ze.



Het kamerlid vertelt dat het een grote stap is voor haar om haar verhaal te vertellen in de studio: "Ik denk dat ik nu veel verder ben in die verwerking, maar ik heb er toch al heel lang over getwijfeld om hier vanavond te zitten omwille van de schaamte, ook al weet je rationeel: ik heb niks om me over te schamen, er is me iets overkomen en ik was nog een kind. Maar je kan die schaamte dan rationeel niet meer hebben, ze zit wel nog in je lijf." "Ik zou van al het negatieve dat ik heb meegemaakt iets positiefs willen maken door wat ik nu doe te laten zien aan de slachtoffers die het vandaag aan het verwerken zijn: het kan wel."

"Het kan wél"

Uiteindelijk besliste ze om haar verhaal te doen om ook andere slachtoffers een hart onder de riem te kunnen steken. "Ik zou van al het negatieve dat ik heb meegemaakt iets positiefs willen maken door wat ik nu doe te laten zien aan de slachtoffers die het vandaag aan het verwerken zijn: het kan wel. Je kan er wel doorkomen, je kan het wel verwerken. Je kan nog altijd een persoon worden die veel meer is dan alleen dat. Het hoeft niet de rest van je leven te definiëren."