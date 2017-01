Ring rond Antwerpen potdicht: Liefkenshoektunnel tijdelijk tolvrij

Door: redactie

26/01/17 - 14u36 Bron: Twitter

In Antwerpen is net na de Kennedytunnel richting Gent een zwaar ongeval gebeurd. Verschillende personenwagens zijn er op elkaar gebotst. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De ring rond Antwerpen zit potdicht, slechts één rijstrook is beschikbaar.

Het ongeval vond een half uurtje geleden plaats, maar de file groeit snel aan. Slechts één van de vier rijstroken is beschikbaar. Zo is het al aanschuiven over de hele lengte van de Antwerpse ring richting Gent vanaf het knooppunt Antwerpen-Oost, en ook op de E313 vanuit de Kempen is het filerijden.



Er viel al zeker één gewonde, die bovendien nog gekneld in zijn voertuig zit. De afhandeling zou dan ook een hele poos in beslag kunnen nemen. De Liefkenshoektunnel is daarom richting Gent tijdelijk tolvrij gemaakt.