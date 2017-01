Uitslaande brand vernielt huis in Appelterre

Tim Van Damme

26/01/17 - 11u30 Bron: Eigen berichtgeving

video In het Oost-Vlaamse Appelterre (Ninove) is afgelopen nacht een huis uitgebrand.

Rond middernacht merkte een buurtbewoner op hoe een uitslaande brand het huis in de Nonnenborrestraat langzaam verteerde. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, maar konden niet verhinderen dat de woning verloren ging. De bewoners waren niet aanwezig. "We hebben de eigenaar kunnen contacteren en zoeken momenteel naar een noodwoning. De oorzaak van de brand is nog niet gekend", zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld).