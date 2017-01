CD&V komt met radicaal voorstel om Belg groener te laten rijden: "Alle bedrijfswagens elektrisch"

ISOLDE VAN DEN EYNDE

Tegen 2025 mogen leasingbedrijven alleen nog elektrische wagens aanbieden aan hun klanten. Dat is één van de tien voorstellen die CD&V formuleert om de Belg groener te laten rijden.

Van alle nieuwe wagens die vorig jaar op onze wegen werden ­losgelaten, was amper 0,28% elektrisch. CD&V wil dat aandeel snel opkrikken naar 3% en kijkt daarvoor onder meer naar de ­bedrijfsauto's. In 2015 reden er al ruim 830.500 van die auto's rond in ons land, op een totaal van 5,56 miljoen personenwagens (15%). En hun aantal blijft maar toenemen, zegt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne. "Wij zijn voorstander van een mobiliteitsbudget, maar het fenomeen van de fir­ma­wagens zal daardoor niet verdwijnen - toch niet op korte termijn. Wij stellen daarom voor dat de ­leasingmaatschappijen hun vloot vergroenen via een afbouw­scenario voor klassieke wagens, zodat ze vanaf 2025 alleen nog elektrische of andere zero-emissie­voertuigen aanbieden. Op die manier kan het aantal elektrische auto's vlot stijgen én geven de leasing­bedrijven het goede voorbeeld."



Premies hervormen

Daarnaast pleit Bothuyne voor meer laadpalen, een eerlijke prijs voor de stroom uit die ­palen én een app waarop alle Vlaamse laadpunten zijn ­aangeduid. Tot slot wil hij de premies voor groene ­wagens hervormen. De christendemocraat stelt voor om de tegemoetkoming op te trekken voor e-auto's die minder dan 41.000 euro kosten, en ze af te schaffen voor alle wagens die duurder zijn. "Want je koopt toch geen auto van 61.000 euro omdat je er een premie van 1.000 euro voor krijgt?"



