Poëzieweek: "Vervang emoji's door een gedicht"

Door: redactie

26/01/17 - 05u00

© Emojipoëzie.

Of het nu lachende kakskes, huilende mannetjes of kloppende hartjes zijn: de emoji's hebben alle mooie woorden om emoties uit te drukken, vervangen. Althans, dat vinden ze bij Boek.be. Zij roepen iedereen op om deze week, tijdens de Poëzieweek, de tientallen emoji's te vervangen door een gedicht.

Geen makkelijke klus. Een gele smiley met verliefde ogen is nu eenmaal de makkelijkste optie om je liefde te uiten. Maar daar hebben ze bij Boek.be iets op gevonden. Tientallen bekende Vlamingen én dichters kropen voor hen in de pen om van emoji's echte emoties te maken.



Lachend kakske

Axl Peleman schreef over knipogende emoji's, Guido Belcanto liet zijn gedachten de vrije loop bij het lachende gezichtje. En ja, ook het lachend kakske riep dichterlijke gevoelens op.



Wie deze week zijn vrienden wil verrassen, kan een uitgebreide selectie terugvinden op www.emojipoezie.be. En voor wie snel een vertaling wil van zijn favoriete emoji, is er zelfs een 'dichtbot', de chatbot die voor elke emoji met het gepaste gedichte antwoordt.



Tal van voorbeeldjes staan op de Facebookpagina via www.emojipoezie.be!