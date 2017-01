Vriend vermoorde Sofie heeft ondanks jeugdzondes niks te verbergen: "Ik heb haar naam lopen schreeuwen op straat"

Door: redactie

26/01/17 - 05u00

© Mathias Mariën.

"Ik wil dat het gerecht alles zo snel mogelijk uitpluist. Ik heb totaal niets met Sofies dood te maken." Voor het eerst in vijf dagen vertelt Bruggeling W.C. (30) hoe zijn vriendin Sofie Muylle (27) zondagnacht verdween. "Ik heb haar nog gezocht."

© rv.

"Tot op het bot moeten de speurders gaan", vertelt dokterszoon W. C., die de afgelopen dagen meermaals door het gerecht ondervraagd werd. "Ik ben onschuldig. Ondanks alle verdachtmakingen door mijn jeugdzonden ­(slagen en verwondingen, drugs en ­oplichting red.) heb ik echt niets te verbergen. Mijn gsm ligt nu bij de speurders om te onderzoeken, maar ik vertel de waarheid: ik heb totaal niets met ­Sofies dood te maken."



Luchtje scheppen

Hoewel getuigen verklaren dat het koppel rond 5 uur samen de bar ­binnenkwam en na enkele drankjes ­tegelijk naar buiten stapte, ging volgens W.C. zijn vriendin in haar eentje "een luchtje scheppen" nadat ze haar handtas aan het barpersoneel hadden toevertrouwd. Pas enige tijd later verliet hij naar eigen zeggen ook zelf KZ Pianobar, vlak bij het casino.



De ver­klaring van de uitbaatster - die het "te druk had om iedereen in de gaten te houden" - bracht daarover geen ­duidelijkheid. "Omdat ze vrij lang wegbleef, ben ik haar gaan zoeken", legt hij uit. "Zelfs in de omliggende straten heb ik haar naam lopen schreeuwen."



Lees het hele verhaal van Sofies vriend W.C. in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar twee euro.