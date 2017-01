Huldiging Marc De Buck valt samen met zijn vervanging wegens aanrandingszaak

Door: redactie

26/01/17 - 01u15 Bron: Belga

© Wannes Nimmegeers.

Uitgerekend op de dag dat hij als provincieraadslid van Oost-Vlaanderen vervangen werd wegens ziekte na een aanrandingszaak, was voormalig gedeputeerde en raadsvoorzitter Marc De Buck (Open Vld) aanwezig op een huldiging voor zijn dertigjarige carrière.

De correctionele rechtbank achtte het begin december bewezen dat De Buck in 2015 een vrouw aanrandde. De politicus kreeg daarbij de gunst van de strafopschorting. Nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten (Open Vld) riep De Buck op om afstand te nemen van zijn mandaat, maar de Buck meldde zich ziek. Die afwezigheid werd woensdag door de provincieraad aanvaard - hij wordt tijdelijk vervangen door Liliane Lebon.



Provincieraad

Gisterenavond was Marc De Buck in persoon aanwezig op een huldiging voor zijn dertigjarige politieke carrière in de provincie. De Buck zetelt sinds 1985 in de provincieraad, waar hij van 1991 tot 1994 en van 2012 en tot 2015 voorzitter was. Tussen 1999 en 2012 was hij gedeputeerde, sinds de voorzitterswissel van 2015 zetelt hij opnieuw als provincieraadslid.



Huldigingen

Op de huldigingszitting werd voorts nog eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V) in de bloemetjes gezet, hij zetelt al 35 jaar in de provincieraad en is de op één na langst zetelende gedeputeerde in Vlaanderen. Uit zijn deputatie werden Eddy Couckuyt (CD&V), Peter Hertog (sp.a) en Jozef Dauwe (CD&V) gehuldigd omdat ze tien jaar gedeputeerde zijn. Voorts werd Bart Blommaert (Open Vld) omwille van zijn twintigjarig provinciaal mandaat gehuldigd, terwijl Dirk De Meerleer (sp.a), Geert De Roo (CD&V) en Luc Maes (Open Vld) al en kwarteeuw op provinciaal niveau actief zijn.