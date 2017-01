Graaicultuur repatriëringen: "Mocht blijken dat er moet worden opgetreden, dan zal dat ook gebeuren"

Door: redactie

25/01/17 - 20u08 Bron: Belga

© belga.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) verzekert dat er zal opgetreden worden mocht blijken dat politieagenten die mensen zonder papieren begeleiden tijdens hun uitwijzing zich hebben misdragen. "Mocht uit het vooronderzoek blijken dat er moet worden opgetreden, dan zal dat ook gebeuren", zei Jambon deze namiddag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Na de intussen veelbesproken audit heeft de commissaris-generaal van de federale politie Catherine De Bolle een vooronderzoek gevraagd. "Dat zal aantonen of er ook effectief tuchtrechtelijke of strafrechtelijke vervolging kan worden ingesteld. Neemt u van mij aan dat wij, als dat het geval is, geen moment zullen twijfelen om de vervolging in gang te zetten", zei Jambon.



"Ik wil dat het politiekorps, om het even of het de lokale of federale politie is en om het even welke geledingen binnen de federale politie, een onberispelijk imago heeft", aldus de minister. "De politiemensen verdienen het dat hun korps en hun beroep als eerbaar worden beschouwd en niet worden besmeurd door enkelingen.".



Jambon ontkende ook ten stelligste dat hij informatie heeft achtergehouden voor het parlement, wat CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri hem verwijt. "Dat u mijn reputatie op dat vlak ondermijnt, kan ik allerminst appreciëren", zei hij.