Groen zet Oost-Vlaams provincieraadslid Fiers uit de partij

25/01/17 - 19u40 Bron: Belga

De nationale partijraad van Groen heeft Jan Fiers, provincieraadslid en voormalig schepen in Oosterzele, uit de partij gezet. Dat gebeurde na een tuchtprocedure, bevestigen Fiers en Vlaams fractieleider Bjorn Rzoska.

Eind november raakte bekend dat Jan Fiers als onafhankelijke zal zetelen in de Oost-Vlaamse provincieraad, nadat hij sinds februari 2016 tijdelijk een stap opzij zette omwille van 'interne meningsverschillen' in de provincieraadsfractie. Omdat Fiers na die afkoelingsperiode weigerde om zijn mandaat op te geven, een vraag van zowel zijn fractie als zijn partij nationaal, besliste Groen om een tuchtprocedure op te starten. Na een hoorzitting besliste de partijraad dat Fiers uit de partij wordt gezet. "Men heeft een tuchtprocedure opgestart omdat ik niet langer loyaal zou zijn geweest met de partij", zegt Fiers, die aankondigt in beroep te gaan tegen de beslissing. Jan Fiers was achttien jaar lid van Groen. Hij startte in 2000 in de OCMW-raad van Oosterzele, om er van 2002 tot 2006 schepen te worden. Sindsdien zetelt Jan Fiers in de provincieraad, waarvan een tijdlang als fractieleider.



Vlaams fractieleider en Oost-Vlaming Bjorn Rzoska zegt dat een bemiddelingspoging mislukte. "Het probleem is dat Jan al twee jaar geen afdrachten (percentage op de zitpenningen) betaalde, en dat is een overtreding op de politieke morele code die hij tekende", aldus Rzoska. "Hij heeft ook geen stukken op tafel gelegd om die afdrachten correct te laten berekenen." Fiers ontkent dat niet, maar zegt dat het niet-betalen een gevolg was van het conflict. "Ten tweede zijn er een aantal onkostenvergoedingen die hij ten onrechte aan zich uitkeerde", aldus nog Rzoska. Fiers zegt dat laatste formeel te betwisten.



Bjorn Rzoska benadrukte dat Fiers verschillende keren gevraagd werd zich in regel te stellen. De Groen-fractie in de provincieraad verkoos om niet te reageren.