Politie vindt 6,5 kilo cocaïne en 655 xtc-pillen bij moeder en zoon in Oudenaarde

Door: redactie

25/01/17 - 18u20 Bron: Belga

© photo news.

In Oudenaarde zijn een 33-jarige man en zijn 59-jarige moeder opgepakt in een onderzoek naar handel in verdovende middelen. Bij de vrouw werd 6,5 kilogram cocaïne aangetroffen, zegt de Oudenaardse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.