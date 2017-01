Ziekenhuis ligt overvol: cafébaas moet 15 uur wachten op spoed

Jef Van Nooten

25/01/17 - 18u14 Bron: Eigen berichtgeving

© Ton Wiggenraad.

Turnhout Cafébaas Rik Gysels van café De Zwaluw in Arendonk herstelt thuis van een infectie op zijn luchtwegen. Hij zou normaal gehospitaliseerd worden, maar na 15 uur op de spoedafdeling van AZ Turnhout was hij het wachten beu en keerde hij huiswaarts.

Cafébaas Rik Gysels uit Arendonk werd maandagochtend koortsig en kortademig. Hij belde de hulpdiensten en werd rond 5 uur met een ziekenwagen naar de spoedafdeling van AZ Turnhout gebracht. Daar werd hij meteen voortgeholpen met de nodige onderzoeken, en hij kreeg ook de eerste medicatie toegediend. "Twee uur nadat ik op de spoedafdeling was binnengekomen, kreeg ik te horen dat ik gehospitaliseerd moest worden. Ik werd 'even' in de wachtkamer gezet totdat ik naar mijn kamer kon worden gebracht." Lees ook Ambulance rijdt door rood en botst op wagen

Norovirus in AZ Klina onder controle dankzij goede voorzorgsmaatregelen

"Kamer nog niet gepoetst" Maar dat 'even' werden verscheidene uren. Om 20 uur 's avonds was voor Gysels de maat vol. Vijftien uur nadat hij op spoed was binnengekomen, zat hij nog steeds op een stoeltje in de wachtkamer. Hij tekende zijn ontslagbrief en keerde huiswaarts. Daar krijgt hij nu regelmatig een thuisverpleegster op bezoek die hem de nodige medicatie toedient. "Ik ben tijdens het wachten regelmatig gaan informeren wanneer ik naar de kamer zou worden gebracht, maar kreeg telkens te horen dat de kamer nog gepoetst moest worden. Maar dat was om 20 uur 's avonds blijkbaar nog altijd niet gebeurd. Gelukkig kreeg ik tussendoor wel drie keer een aerosol op de spoedafdeling."