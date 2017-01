Politie zoekt 56-jarige verdwenen man

Door: redactie

De politie is op zoek naar een 56-jarige man uit het Oost-Vlaamse Sint-Niklaas. Erwin Van Hese werd voor het laatst gezien begin deze maand in Sint-Martens-Latem, maar sindsdien is hij spoorloos.

De man reed in Sint-Martens-Latem rond met zijn voertuig, maar dat werd later teruggevonden vlakbij zijn woonplaats in het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas. Van hem zelf is geen spoor. Het parket van Oost-Vlaanderen vraagt daarom naar hem uit te kijken.



Erwin Van Hese is struis gebouwd en 1,75 tot 1,80 meter groot. Hij heeft grijs lang haar en een baard. De man heeft een vrij onverzorgd voorkomen en hij hinkt. Wie info heeft over hem, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op het gratis nummer 0800/30.300. Mailen kan via opsporingen@police.belgium.eu