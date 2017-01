Gedaan met gratis alcohol voor parlementsleden

Door: redactie

25/01/17 - 17u01

© photo news.

Alcoholische en andere dranken worden betalend in de Kamer. Dat heeft het Bureau van de Kamer vandaag unaniem beslist, nadat heel wat heisa was ontstaan over gratis bier en wijn in het buffet van de Kamer. Voorlopig gaat het wel slechts om een principiële beslissing. Of bijvoorbeeld ook de koffie tijdens commissiezittingen betalend wordt, ligt nog niet vast.