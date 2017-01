Verwaarloosde peuter verliest teentjes na vrieswonden: vader aangehouden en zwangere moeder in verdenking gesteld

Door: redactie

charleroi De onderzoeksrechter in Charleroi heeft de vader van een zwaar verwaarloosd kind van 21 maanden aangehouden. De moeder van de baby is in verdenking gesteld, eveneens wegens het onthouden van verzorging en voedsel. De vrouw werd vrijgelaten onder alternatieve maatregelen. Dat maakt het parket vandaag bekend.

Zaterdagavond werd het kind, ondervoed en met diepe vrieswonden aan de voeten, met spoed naar het ziekenhuis gebracht door zijn meter. Zij was door de vader aangesproken over de gezondheidstoestand van het kind. De vader maakte zich sinds een week naar eigen zeggen zorgen over zijn toestand.



Ernstig

De artsen stelden de ernst van de verwondingen vast en lieten het kind meteen overbrengen naar het Saint-Luc ziekenhuis in Brussel. Een aantal tenen moest geamputeerd worden. De jongen was ook uitgehongerd en wierp zich op voorgehouden spenen.



Moeder is zwanger

Volgens het parket van Charleroi vonden de feiten plaats in Gilly (Charleroi), bij een gezin dat in een kwetsbare situatie verkeert. De moeder, zwanger van een vierde kind, verplaatst zich momenteel in een rolstoel. Haar twee andere kinderen, van 3,5 en van 5 jaar, verkeren in goede gezondheid. Zij werden door de jeugdbescherming toevertrouwd aan hun meter.



Laconiek

Tijdens het verhoor toonden de ouders zich zeer laconiek over de oorzaken die aanleiding gaven tot de hospitalisatie van hun kind. Daarop werd de vader aangehouden, de moeder werd op dezelfde gronden in verdenking gesteld maar onder alternatieve maatregelen vrijgelaten.