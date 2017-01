Trump naar Brussel? Protestmars telt al meer dan 7.000 deelnemers

Door: redactie

25/01/17 - 16u58 Bron: Bruzz

Ook in Brussel kwamen een dag na de inauguratie van Trump vrouwen op straat. © epa.

Donald Trump zakt op 24 en 25 mei allicht af naar België om in Brussel een NAVO-top bij te wonen en dat is niet naar de zin van al meer dan 7.000 Belgen. Zij hebben immers al op Facebook aangekondigd deel te nemen aan een protestmars tegen de president van de Verenigde Staten.

Het Facebookevenement 'Trump in Belgium: Prostest March' komt er op initiatief van drie twintigers. Een van de organisatoren is Olivier Goessens, ondervoorzitter van Comac, de jongerenbeweging van de PVDA. Deze ochtend hadden nog maar een 800-tal mensen bevestigd aanwezig te zijn, deze namiddag waren het er plots al meer dan 7.000.



De organisatoren richten zich met de protestmars tegen Trump en zijn miljardairsregering. "Het is een mars voor de vrede en tegen militaire avonturen, voor het behoud van onze planeet en ons leefmilieu, voor de verdediging van de mensenrechten van ALLE mensen, voor de strijd tegen seksisme, racisme en discriminaties", klinkt het op de pagina van het evenement.



Intussen verscheen op Facebook ook al een tegenhanger: 'Trump in Belgium: Support March' - een steunbetuiging aan Trump. "Met deze mars willen wij aantonen dat ook zijn volgers hun stem durven laten horen!", klinkt het bij de organisatoren. De politie moet alvast nog niet vrezen voor een clash in de Brusselse straten, want tot nu toe telt de 'Support March' slechts vijf deelnemers.



Een dag na de inauguratie van de president, op 21 januari, werd over de hele wereld een vrouwenmars georganiseerd. Ook in Brussel kwamen toen mensen de straat op voor sociale gelijkheid en vrouwenrechten.



Tijdens zijn bezoek in Brussel zal Donald Trump trouwens het nieuwe NAVO-hoofdkwartier in Evere inhuldigen.