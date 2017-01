Leuven stelt "seniorenflikken" aan

Door: redactie

De twee agenten die de Leuvense politie specifiek inzet voor 60-plussers "spitten bij vereenzaamden senioren veel problemen boven die zich achter gesloten deuren afspelen". Dat stelt politiewoordvoerder Stephanie Gille naar aanleiding van de beslissing van het Leuvense politiekorps om een nieuwe "seniorenflik" aan te stellen.

De opdracht van beide senioreninspecteurs is veelzijdig. Als er hen sociale probleemgevallen gemeld worden door bijvoorbeeld verzorgenden, buren, gemeenschapswachten of collega's, trachten ze in eerste instantie een sociaal vangnet te bouwen om diens situatie te verbeteren. Daarnaast zijn er puur politionele tussenkomsten als blijkt dat de betrokkenen slachtoffer zijn van diefstallen of intrafamiliaal geweld. De agenten besteden ook veel tijd aan preventieve maatregelen door senioren te waarschuwen dat ze niet eender wie moeten binnenlaten in hun huis, zich moeten wapenen tegen gauwdiefstallen...



Tijdens een persontmoeting vandaag vertelde agente Joke Luyckx onder meer het verhaal van een demente vrouw wiens gezondheid alsmaar achteruitging omdat ze van haar zoon, die haar pensioen beheerde en boodschappen deed, enkel vervallen maaltijden te eten kreeg. Om de vrouw terug een menswaardig leven te bezorgen, werd ze op initiatief van de agente na een zorgoverleg gedwongen opgenomen in een woonzorgcentrum. Tegen de zoon werd een proces-verbaal van mishandeling opgesteld.



Om zo veel mogelijk senioren te bereiken, hebben beide senioreninspecteurs in de Leuvense woonzorgcentra vaste contactmomenten waar eenieder hen kan aanspreken over eventuele problemen. Ze zijn ook vaak aanwezig bij activiteiten in de stad waar veel ouderen aanwezig zijn zoals kaasnamiddagen en seniorenbals.