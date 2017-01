Graaicultuur repatriëringen: "Schuld ligt bij drie leidinggevenden"

Door: redactie

25/01/17 - 13u52

© rv.

Open brief Dat er een graaicultuur is bij de politiedienst die illegalen repatrieert, is de schuld van drie oversten. Dat staat in een brief van het personeel, dat zich daarmee richt aan commissaris-generaal Catherine De Bolle. Volgens het personeel houden één commissaris en zijn twee hoofdinspecteurs alles subtiel in stand: de dure vluchten, luxehotels en de prostituees, meldt VTM NIEUWS.