N-VA eist excuses na "wansmakelijke" folder waarin parlementslid "als hoer wordt afgeschilderd"

Door: redactie

25/01/17 - 10u47 Bron: Belga

© Belga / RV.

Bart De Wever, voorzitter van N-VA, reageert verbolgen op een ludiek bedoelde folder die maandag werd uitgedeeld op het afscheidsfeest van directeur Mark Suykens van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Er werd onder meer een foto van Nadia Sminate, N-VA-parlementslid en burgemeester van Londerzeel, uit de oude doos gehaald en voorzien van commentaar. Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

© RV.

Op de folder worden verschillende politici aan het woord gelaten over "de voordelen van gemeentefusies". Bij een vijftien jaar oude foto van Sminate uit P-Magazine staat in een tekstballon: "Aan onze buurgemeenten: een fusie is voor jullie echt wel een happy ending. Daar sta ik persoonlijk garant voor."



Sminate noemt dit "wansmakelijk". "Met de foto heb ik geen probleem, het gaat om het tekstje. Ik word afgeschilderd als hoer ­tegenover al mijn - voornamelijk mannelijke - collega-burgemeesters." Ze merkt op dat het vooral N-VA'ers zijn die in de fotocollage worden aangepakt. Sminate liet wel al weten dat ze geen klacht gaat indienen. "Ik ga me niet verlagen tot op hun niveau."



N-VA-voorzitter Bart De Wever is niet te spreken over de folder. "Dit is niveau Aalst carnaval, ik zou mij haasten om mij te ­excuseren als ik de VVSG was", zegt hij. "Dat zij (Sminate) als een hoer wordt afgeschilderd en zo voor haar collega's te kakken wordt gezet, is pijnlijk."