Sofie gedood na wilde feestnacht met nieuwe vriend: "Hij zat tot 9 uur 's ochtends aan de toog"

KEN STANDAERT

25/01/17 - 05u00

© RV.

Het staat nu vast dat Sofie Muylle (27), de vrouw op het strand van Knokke, vermoord is. Ze werd gedood tijdens een feestnacht met haar nieuwe vriend. De politie heeft Wouter C. (30) verhoord, maar voorlopig is niemand aangehouden.

© rv.

De familie van de jonge vrouw uit Roeselare hoopt op een snelle doorbraak. "Ik moet weten wie Sofie vermoord heeft, anders vind ik nooit rust", zegt haar vader Daniël Muylle. Maar voorlopig heeft het gerecht geen zekerheid over de dader. De speurders bestuderen nu stelselmatig de beelden van alle veiligheidscamera's in de omgeving van het casino van Knokke, waar het slachtoffer zaterdagnacht uitging en ook voor het laatst gezien werd. Tot haar lichaam zondagmiddag teruggevonden werd onder het houten terras van een brasserie aan het strand, zo'n 1,3 kilometer verderop.



"Kwijtgespeeld"

Feit is dat Sofie Muylle en haar nieuwe vriend, dokterszoon Wouter C. uit Brugge, rond 5 uur 's nachts samen de KZ Pianobar - vlak bij het casino - bezocht hebben. Na enkele drankjes verdween het koppel, waarna C. alleen terugkeerde. Hoewel hij in de bar aangaf dat hij zijn vriendin "kwijtgespeeld" was, ging hij niet naar haar op zoek. Pas rond 9.30 uur 's ochtends, toen de zaak de deur sloot, ging hij naar huis. Nog eens een uur later verwittigde de dertiger - die bij de politie bekendstaat voor slagen en verwondingen, drugsfeiten en oplichting - Sofies vader.



De politie legde Wouter C. uitgebreid op het rooster, maar de dokterszoon mocht het commissariaat als een vrij man verlaten. "Er zijn nog geen arrestaties verricht", zegt Céline D'Havé van het Brugse parket. "De dader loopt dus nog vrij rond."



Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar twee euro.