Autodief opgepakt na klopjacht op E40

Tom Vierendeels

24/01/17 - 22u17

video

Een autodief is vanavond opgepakt op de E40 in Affligem na een klopjacht door zowel de lokale als federale politie. Het voertuig, een witte bestelwagen, werd deze avond in Brugge gestolen waarna een achtervolging volgde die rond 20 uur eindigde op de E40 richting Brussel in Affligem, net over de grens met Oost-Vlaanderen. Daar botste de bestelwagen met een politievoertuig. Verschillende ploegen hielden met ondermeer speurhonden een klopjacht op de verdachte. Rond 22.30 uur was de rechterrijstrook afgesloten door de politie om de nodige vaststellingen te doen.