Dít zag hij niet aankomen: Facebookoproep van Tiebe (11) gaat keihard

24/01/17 - 18u15 Bron: Facebook

willebroek

Al liefst 36.000 keer werd zijn Facebook-oproep verspreid en hij verzamelde al meer dan 13.000 likes: Tiebe (11) uit Willebroek krijgt binnenkort allicht een dikke 10/10 op zijn spreekbeurt. De jongeman wil zijn klasgenoten uit het zesde leerjaar meer vertellen over sociale media en dus nam hij, met de hulp van zijn mama Sandy Van Ingelgem, de proef op de som. Hij wilde graag eens testen hoe snel z'n berichtje opgepikt wordt en verspreid. Dat het zo'n rotvaart zou lopen, hadden ze thuis allicht niet verwacht. Welgeteld 36.366 mensen plaatsten Tiebe en zijn oproep intussen (om 18.40 uur) op hun tijdlijn. Het berichtje gaat viraal in Vlaanderen, maar is ook al opgedoken in Canada, Zweden, Nederland en Mexico. Test geslaagd!