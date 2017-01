Al bijna twee maanden geen poetshulp in vredegerecht Meise: "Gelieve de toiletten niet meer te gebruiken"

Door: redactie

Het vredegerecht van Meise vraagt bezoekers om er niet langer de toiletten te gebruiken, omdat die al bijna twee maanden niet meer grondig schoongemaakt zijn. Ondanks herhaalde vragen aan de FOD Justitie zou die nog niet voor een vervanger hebben gezorgd voor de poetshulp die er tot eind november aan de slag was.

"Het is niet mijn gewoonte om de vuile was buiten te hangen", zegt vrederechter Rudy Verbeke vandaag. "Maar dit is beneden alle peil. We hebben de FOD Justitie zes keer een brief geschreven - een eerste al op 11 maart 2016 - maar kregen nooit reactie."

"Werken aan een oplossing"

De FOD Justitie zegt te werken aan een oplossing voor de vredegerechten in Meise en Grimbergen. Zo was het de bedoeling om een schoonmaakster over te plaatsen voor die vredegerechten, maar bleek recent dat de betrokken persoon langdurig afwezig is wegens ziekte.



Op langere termijn is het wachten op de Inspectie van Financiën voor toelating om nieuw schoonmaakpersoneel aan te werven. Daarnaast schuift de FOD naar voor dat het mogelijk is afspraken te maken met omliggende rechtbanken.