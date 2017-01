Politie int 12.375 euro aan boetes tijdens controles in Brussels prostitutiekwartier

Door: redactie

24/01/17 - 18u14 Bron: Belga

© thinkstock.

De lokale politie van de zone Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) heeft in het afgelopen jaar 2016 zestien zogenaamde Dolly-operaties gehouden, operaties om de veiligheid in het prostitutiekwartier rond het Noordstation in Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node te verhogen. Daarbij werden 87 mensen administratief opgepakt en 34 werden gerechtelijk gearresteerd. Ook is 12.375 euro aan boetes geïnd, meldt de politie Brussel Noord.