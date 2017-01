"Agenten door vakbonden beschermd"

Door: redactie

Volgens VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgunes is een grote groep agenten betrokken bij de graaicultuur binnen de politiedienst die illegalen repatrieert. "Het gaat om veel meer dan vijf mensen", zegt hij op basis van de audit die VTM NIEUWS gisteren uitbracht. "De vakbonden werkten zelfs mee aan het systeem." Eerder zei Vincent Houssin van de politievakbond VSOA dat het ging om slechts "een kleine minderheid van de agenten." Maar dat is volgens Faroek Özgunes een "zeer grove onderschatting". In de audit staat dat het team "een eiland binnen de hele luchtvaartpolitie" is, waarbij "iedereen elkaar dekt". Zelfs leidinggevenden waren erbij betrokken. De vakbonden zelf zouden ook hebben meegewerkt aan de corruptie. Een aantal teamleden waren aangesloten bij de vakbond en misbruikten hun macht "om hun eigen statuten vast te houden en andere mensen te ontzien".