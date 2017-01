Vrouw op strand van Knokke werd wel degelijk vermoord, dader loopt nog vrij rond

Mathias Mariën

24/01/17 - 16u41

© rv.

Het parket van Brugge bevestigt dat de 27-jarige Sofie Muylle uit Roeselare wel degelijk gewelddadig om het leven is gebracht. De dader loopt momenteel nog steeds vrij rond. "Momenteel zijn er nog geen arrestaties gebeurd", zegt het Brugs parket.

De speurders zijn al sinds zondagochtend koortsachtig op zoek naar een spoor in het verdachtoverlijden van Sofie Muylle (27) uit Roeselare. De vrouw werd levenloos opgemerkt door wandelaars. Uit de autopsie van vandaag is gebleken dat er wel degelijk sprake is van kwaad opzet. Dat bevestigt het parket van Brugge. Verder onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen. "Op dit moment loopt de dader nog steeds vrij rond", zegt het parket.



Toen het lichaam van de jonge vrouw werd gevonden was er sprake van oppervlakkige verwondingen aan het gezicht. Al van in het begin was er sprake van een verdacht overlijden. De bevindingen van de wetsdokter bevestigden nu het kwaad opzet. "Het onderzoek loopt volop verder", geeft het Brugs parket nog mee.