Nieuw weerfenomeen? "Opletten voor 'black ice' op de weg"

Marc Uyttenhove

24/01/17 - 13u43 Bron: Eigen berichtgeving

Vrt-verkeersanker Hajo Beeckman en weerman Geert Naessens van Radio 2 waarschuwden deze ochtend voor het gevaar van 'black ice' op onze autowegen, bruggen en voet-en fietspaden. Is er een nieuw weerfenomeen opgedoken?

"Niet echt", zegt Beeckman. "De term komt uit Amerika en staat voor een ultradun laagje ijs dat zo goed als onzichtbaar is, waardoor het de kleur aanneemt van het asfalt. Dan wordt het extra opletten voor slippartijen."



Motregen, een heel klein beetje sneeuw, nevel en mist die 's avonds of 's morgens vroeg uit de lucht vallen zijn de belangrijkste oorzaken van de vorming van black ice. Als de grond waarop al dat gemiezer neervalt ook nog bevroren is, vormt dit een gevaarlijke combinatie.



Flinterdun

"Dinsdagmorgen was zo'n typische dag waarop je moest uitkijken voor 'black ice'", weet Hajo Beeckman. "De lucht warmt op en de waterdruppels komen neer op het bevroren asfalt. Dat zorgt voor een flinterdunne, maar spekgladde ijslaag, die in tegenstelling tot sneeuw of ijzel nauwelijks van een droog wegdek kan worden onderscheiden."



In de Verenigde Staten, waar de weersomstandigheden veel extremer zijn, is de term 'black ice' al langer ingeburgerd. "Als je op black ice rijdt, merk je meteen hoe glad dat wel is", waarschuwt weersite Accuweather.com. "Omdat er geen oneffenheden op het wegdek voorkomen, hebben banden geen grip meer en is het makkelijk om te beginnen slippen. Het kan zelfs tot negenmaal langer duren om je voertuig tot stilstand te brengen dan tijdens het remmen op een droge ondergrond."



Risico

Plaatsen waar het risico op 'black ice' het grootst is, zijn wegen die weinig of niet aan zonlicht zijn blootgesteld, met veel schaduw en bomen, omdat het ijs daar veel langzamer smelt. Ook bruggen, tunnels en doorgangen zijn gevaarlijk, net als fiets-en voetpaden.



Accuweather.com raadt aan om geen bruuske stuur-of rembewegingen te maken wanneer je voelt dat je je op 'black ice' begeeft.