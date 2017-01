Getuige hoorde "ijzige kreten", maar dood jonge vrouw op strand Knokke blijft voorlopig mysterie

Door: redactie

24/01/17 - 05u02

© rv.

De overleden jonge vrouw die zondagmiddag door wandelaars werd aangetroffen onder een caféterras aan het strand van Knokke, is geïdentificeerd. Het gaat om Sofie M., een 27-jarige schoonheidsspecialiste uit Roeselare. Haar overlijden blijft verder voorlopig een mysterie. Buiten een getuige die "ijzingwekkende kreten" heeft gehoord in het holst van de nacht en een sleepspoor op het strand, zijn er geen aanwijzingen in het dossier. Vandaag volgt nog een autopsie, die mogelijk meer licht werpt op de zaak.

© Bart Boterman.

Het lichaam werd wellicht gedumpt in de nacht van zaterdag op zondag, onder het terras van café Le P'tit Bedon op de Zeedijk. Het gerecht kon gisteren nog geen uitsluitsel geven over de doodsoorzaak en dus ook niet uitmaken of het nu om een moord dan wel om een natuurlijk of accidenteel overlijden ging. De autopsie vandaag zou meer duidelijkheid moeten verschaffen.



Feit is wel dat een buurtbewoonster zaterdagnacht twee "ijzingwekkende kreten" gehoord heeft, toen ze om half vier 's nachts aan het chatten was met vrienden in Amerika. Ze besefte pas dat het mogelijk om hulpgeroep van het slachtoffer ging, toen ze het nieuws van het gevonden lichaam de volgende dag hoorde. Andere getuigen zijn er voorlopig niet. En er zijn ook geen beelden van straatcamera's.



Tegenslagen

Sofie M. had al veel tegenslagen gekend in haar leven. Zo verloor ze eerder haar moeder en haar broer. "Toch bleef ze positief denken en wilde ze iets maken van haar bestaan", getuigt een vriendin. Ze woonde op een paar kilometer van het voormalige tuincentrum van haar vader Daniël. Die deed af en toe boodschappen voor haar, omdat ze zelf geen wagen had.



Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar twee euro.