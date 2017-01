Naamse PS-voorzitter vraagt Di Rupo op te stappen

Door: redactie

24/01/17 - 03u05 Bron: Belga

Robert Joly, de voorzitter van de PS in Namen, heeft zijn partijvoorzitter Elio Di Rupo gevraagd om "plaats te maken voor de jongeren" en "zichzelf in vraag te stellen". Dat deed hij gisterenavond toen hij zijn nieuwjaarswensen overmaakte aan de militanten in Namen. Dat meldt RTBF.