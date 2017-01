Emir Kir niet vervolgd voor tussenkomst bij repatriëring

bewerkt door: redactie

24/01/17 - 01u09 Bron: Belga

© photo news.

Emir Kir, de burgemeester van de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node, wordt niet vervolgd voor zijn tussenkomst bij de repatriëring van een Nigeriaanse vrouw in mei 2015. Het bericht van het Turkse nieuwsmedium Gold Haber wordt bevestigd door het parket Halle-Vilvoorde.

Dat wijst erop dat al in maart 2016 beslist werd de klacht tegen Emir Kir (PS), die ingediend was door de FOD Binnenlandse Zaken, zonder gevolg te klasseren wegens gebrek aan bewijs.



Verzet

Op 12 mei 2015 verzette een Nigeriaanse vrouw zich tegen haar repatriëring. De politie had haar al vier keer proberen uitwijzen, maar ook de vijfde poging verliep niet zonder probleemloos. Aan boord van de vlucht naar Casablanca zat ook PS-kamerlid Emir Kir. Die kwam tussenbeide omdat de situatie volgens hem op menselijk vlak onhoudbaar geworden was en de passagiers zich op een bepaald moment ongerust begonnen te maken.



Klacht

De FOD Binnenlandse Zaken diende, op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), een klacht in tegen Kir. Jambon vroeg de Algemene Inspectie, de dienst die de politiewerking controleert, om het politieoptreden te onderzoeken. Volgens het rapport van de Algemene Inspectie hadden de agenten echter professioneel gehandeld en werd er geen buitensporig geweld gebruikt. Wel had Kirs houding "actief bijgedragen tot een verhoogde spanning in het vliegtuig", klonk het.



Desondanks besloot het parket Halle-Vilvoorde in maart 2016 om de klacht tegen Emir Kir zonder gevolg te klasseren, wegens gebrek aan bewijzen.