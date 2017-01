Geldsmokkelaars krijgen tot 2 jaar cel en verbeurdverklaring van bijna 400.000 euro

Door: redactie

24/01/17 - 00u22

© thinkstock.

De Brusselse correctionele rechtbank heeft vorige week donderdag drie mensen veroordeeld tot celstraffen van 12 maanden tot 2 jaar omdat ze geld naar het buitenland hadden gesmokkeld. De rechtbank verklaarde ook een inbeslaggenomen geldsom van 399.850 euro verbeurd. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

Twee van de verdachten, de 40-jarige E.E. uit Antwerpen en de 38-jarige G.S. uit Genk, liepen op 3 juli 2015 tegen de lamp toen ze zich op Brussels Airport bij de douane aanboden met 399.850 euro in hun reiskoffers. Het tweetal wilde met die geldsom naar Turkije reizen. E.E. beweerde dat hij de zaakvoerder was van een firma die goud en juwelen invoerde en dat het geld moest dienen om zijn Turkse leveranciers te betalen. Douane en gerecht hadden hun grootste twijfels bij dat verhaal, het geld werd in beslag genomen parket Halle-Vilvoorde opende een opsporingsonderzoek.



Geldkoerier

In de loop van dat onderzoek kwam nog een derde verdachte in beeld, de 32-jarige U.G. uit Ham. Die vrouw had verschillende keren als geldkoerier opgetreden voor E.E. en werd samen met de twee mannen gedagvaard. "De rechter oordeelde dat de legale herkomst van de gelden niet werd aangetoond en veroordeelde E.E. tot een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 12.000 euro voor witwassen en deelname aan een criminele organisatie", meldt het parket Halle-Vilvoorde.



Gevangenisstraf

"G.S. werd voor deze feiten veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf en U.G. werd voor deelname aan een criminele organisatie veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf. De geldsom van 399.850 euro werd verbeurd verklaard."