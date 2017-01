Opnieuw massale vechtpartij aan station: zeker 40 jongeren op de vuist

Door: redactie

Lembeek (Halle) De politie is in de vooravond uitgerukt naar het station van Lembeek (een deelgemeente van Halle) nadat er een melding was binnengelopen dat daar een grote vechtpartij aan de gang was. Er was sprake van een veertigtal jongeren die vermoedelijk hadden afgesproken om op de vuist te gaan. Niemand raakte gewond en verschillende vechtersbazen konden opgepakt worden, meldt de lokale politie Zennevallei.