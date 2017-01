Florence (71) zoekt haar biologische vader: een Canadese soldaat die in 1944 in Gent verbleef

Door: redactie

Florence Heene uit Maldegem is 71, maar heeft nooit haar biologische vader gekend. Tijdens de Tweede Wereldoorlog beleefde haar moeder een kortstondige romance met een Canadese soldaat. Hij moest na enkele weken naar het front vertrekken en Florences moeder bleef alleen achter, in verwachting van hun dochter.

Florence is al heel haar leven op zoek naar haar vader, maar ze weet bitter weinig over hem: hij was een Canadese soldaat met de voornaam Herbert die in 1944 in Gent gestationeerd was. Het enige wat ze van hem heeft, zijn enkele foto's die ze kreeg van haar moeder.



"Iedereen zegt dat ik goed op hem lijk," vertelt ze. "Een knappe man, het ziet er een lieve uit. Ik zou hem graag kennen."



Haar moeder wilde nooit veel over hem kwijt en trouwde met haar nieuwe partner Julien, die Florence opvoedde als zijn eigen dochter.



Via Facebook hoopt Florence nu haar vader of andere familieleden terug te vinden: "Ik ben hopeloos en dit is mijn laatste strohalm," zo begint ze haar bericht, waarin ze zowel in het Nederlands als in het Engels oproept tot informatie over de man. Het bericht werd ondertussen al meer dan 77.000 keer gedeeld.



Ze acht de kans klein dat haar vader nog leeft, maar hoopt dat haar bericht haar in contact kan brengen met andere familieleden: "Ik heb misschien halfzussen, halfbroers, neven en nichten, familie". "Ik mis een stukje", vertelde Florence aan VTM Nieuws. "Dat is zoals een puzzel en je hebt een stukje tekort."