Kristien Bollen

23/01/17 - 21u05 Bron: eigen berichtgeving

video

Vandaag stelde men een inbraak vast in de Kebabzaak Aydin in de oude Leuvensestraat in Tienen. Afgelopen nacht drong een dief, die duidelijk niet aan zijn proefstuk toe was, ruim de tijd om de zaak te doorzoeken. Van de bewakingscamera's die in de zaak hingen, trok de dief zich niet veel aan. Hij ging aan de haal met een som geld en drank.