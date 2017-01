Man rijdt per ongeluk eigen vrouw dood bij binnenrijden van garage

Door: redactie

23/01/17 - 19u26

KERMT Aan een woning op de Diestersteenweg in Kermt bij Hasselt is vandaag in de late namiddag een tragisch ongeval gebeurd. Een man reed er per ongeluk zijn 83-jarige vrouw aan, toen die zijn voertuig in de garage wilde binnenrijden. De vrouw raakte gekneld. De lokale politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad is nog bezig met de vaststellingen.