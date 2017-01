Maggie De Block niet meer populairste politica, Theo Francken bestijgt haar troon

Isolde Van den Eynde & Jan Segers

23/01/17 - 19u02 Bron: Eigen berichtgeving

video Drie jaar lang was Maggie De Block (Open Vld) de populairste politica van Vlaanderen, twee jaar lang van het hele land. Vrij uniek, maar nu tuimelt ook zij van haar troon. In een nieuwe Ipsos-peiling van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws, zakt de minister van Volksgezondheid naar plaats 5 in Vlaanderen en dondert ze naar plaats 18 in Wallonië. De kiezer protesteert trouwens steeds luider tegen de klassieke politiek van de traditionele partijen. Vlaanderen, Brussel, Wallonië: overal lijden ze licht tot zwaar verlies tegenover de verkiezingen van 2014. Alleen wie zich buiten die klassieke politiek profileert, boekt winst: de groenen, extreem-links en extreem-rechts

© photo news. Waar 80 procent van de Belgen in oktober 2014 dacht dat ze een goede minister van Volksgezondheid zou zijn, vindt 45 procent dat vandaag nog. In Vlaanderen oogst Maggie De Block meer lof (57%) dan in Wallonië (23%).



Wie haar plaats dan inneemt? Zoals verwacht, Theo Francken (N-VA), haar opvolger op het departement Asiel en Migratie. Zijn ster was al even aan het rijzen, maar nu kan hij zich officieel de numero uno van Vlaanderen noemen. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie steekt Bart De Wever voorbij als populairste N-VA'er. De voorzitter van N-VA haalt zilver in Vlaanderen, premier Charles Michel brons.



Opmerkelijk: Francken is in Wallonië populairder (plaats 11) dan premier Charles Michel (plaats 12). De nummer 1 in Wallonië en Brussel is Waals minister-president Paul Magnette (PS). Met dank aan zijn verzet tegen het Canadees-Europese vrijhandelsverdrag CETA. Daarbij moet wel gezegd worden dat de peiling werd afgenomen voor het Publifin-schandaal in Wallonië losbarstte waarbij de PS inmiddels in het oog van een corruptiestorm staat. Populariteit van politici in Vlaanderen JA-stemmen (%) Vorige ranking 1. Theo Francken (N-VA) 61 5 2. Bart De Wever (N-VA) 59 3 3. Charles Michel (MR) 58 2 4. Jan Jambon (N-VA) 57 5 5. Maggie De Block (Open Vld) 55 1 6. Kris Peeters (CD&V) 50 4 7. Hilde Crevits (CD&V) 46 7 8. Koen Geens (CD&V) 42 8 9. Ben Weyts (N-VA) 40 13 10. Wouter Beke (CD&V) 40 11

Protest steeds luider Twee trends worden duidelijk: de regeringspartijen N-VA, CD&V en Open Vld bloeden én het zijn niet de socialisten die daar als grootste oppositiepartij van profiteren

Een politieke aardverschuiving heeft er zich dus niet voorgedaan sinds de vorige Ipsos-peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL in september 2016. In vergelijking met toen boekt in Vlaanderen geen enkele partij een winst of een verlies dat de foutmarge van 3,3% overstijgt. Toch is er sinds de verkiezingen van 2014 sprake van twee duidelijke trends. Eén: de regeringspartijen N-VA, CD&V en Open Vld bloeden. Twee: het zijn niet de socialisten die daar als grootste oppositiepartij van profiteren. Niet in Vlaanderen en al helemaal niet in Wallonië, waar de PS van Elio Di Rupo steeds verder wegzakt - en toen moest het Publifin-schandaal nog losbarsten. Flauwe troost voor Di Rupo: ook de MR van zijn aartsvijand Charles Michel doet het barslecht.



N-VA herstelt zich in deze peiling enigszins. Met 27,4% blijft Bart De Wever de enige grote Vlaamse partij leiden, ook al heeft de regeringsdeelname haar tot dusver 5% gekost. De coalitiepartners vergaat het niet beter. CD&V kan met haar schamele 14,9% bezwaarlijk nog het statuut van brede volkspartij claimen. Open Vld haalt een magere 12,9%. De liberale boegbeelden zakken weg in de poppoll, Maggie De Block achterna. Reken daar het verlies van de MR bij en de regering-Michel vertegenwoordigt vandaag nog slechts een minderheid van de kiezers.



In dat klimaat zouden de Vlaamse socialisten moeten floreren, maar dat doen ze niet. De sp.a van John Crombez haalt met 13,2% haar slechtste peilingresultaat sinds de toch ook al redelijk rampzalige verkiezingen van 2014 onder Bruno Tobback. De Vlaamse socialisten voelen nu de hete adem van Groen in de nek. De partij van Meyrem Almaci en Kristof Calvo scoort vandaag met 12,2% haar beste peilingresultaat ooit. De strijd om het linkse marktleiderschap, in Antwerpen en elders, wordt steeds scherper. De derde hond in dat spel is de PVDA van Peter Mertens, de Vlaamse neef van Raoul Hedebouw en zijn PTB. Mertens heeft zicht op een zitje - twee zelfs - in de Kamer, met 5,4% van de Vlaamse stemmen, maar de foutmarge maakt die prognose wankel. De resultaten voor Vlaanderen. © Ipsos.

PS én MR op een dieptepunt Dit is onze achtste peiling sinds de verkiezingen van mei 2014 en nooit scoorden de MR van premier Michel en de PS van voorzitter Elio Di Rupo zo slecht als nu. Aan de MR wordt vooral geknaagd door enkele rechtse partijtjes, op de PS wordt er verder ingebeukt door PTB/PVDA van Raoul Hedebouw. In Brussel boekt de PTB ook nu weer winst, in Wallonië stagneert de partij voor het eerst sinds de verkiezingen, maar wel op 16,3% nu tegenover 5,5% in 2014. Sinds de vorming van de regering-Michel is de MR in Wallonië bijna een kwart van zijn kiezers kwijtgeraakt. De partij zakt in deze peiling onder de alarmdrempel van 20%. Ook aan de vrije val van de Parti Socialiste komt voorlopig geen einde. Van haar 32% bij de verkiezingen houdt ze er vandaag nog 23,6% over. De peiling werd afgenomen tussen 10 en 17 januari, toen de Publifin-affaire nog niet in volle hevigheid was losgebarsten. Ook die dreigt de PS nog virtuele kiezers te kosten. Zowel cdH als Ecolo halen in deze peiling 11,2%. De resultaten voor Wallonië. © Ipsos.

Premier Michel blijft populairder dan minister-president Bourgeois Met een score van 5,3 op 10 scoort de Vlaamse regering van Geert Bourgeois (N-VA) in Vlaanderen iets hoger dan de federale regering van Charles Michel (MR) met 5,2. Maar gaat het om de persoonlijkheid van de regeringsleider zelf, dan is het omgekeerd. Premier Michel haalt in Vlaanderen 5,7. Minister-president Bourgeois moet het stellen met een povere 4,9. Flauwe troost: zijn collega-minister-president Paul Magnette (PS) doet het in Wallonië met 4,9 niet beter. © Ispos.

Regering-Michel is meerderheid nog steeds kwijt De regering-Michel, in 2014 gestart met een comfortabele meerderheid van 85 op 150 Kamerzetels, strandt in deze peiling op 72. Ze is haar meerderheid virtueel al een jaar kwijt. Zo versnipperd is het partijpolitieke landschap dat zelfs een klassieke rood-oranje-blauwe tripartite (zoals de regering-Di Rupo er een was) vandaag slechts een nipte meerderheid van 78 zetels zou halen. Waren er vandaag verkiezingen, dan zouden er meer PVDA-PTB'ers in de Kamer zetelen dan Vlaamse liberalen of Vlaamse socialisten. Opvallend ook: de socialisten vormen niet langer de grootste politieke familie. Dat zijn volgens deze peiling de liberalen. MR en Open Vld halen samen 29 zetels, even veel als de N-VA in haar eentje. PS en sp.a hebben er samen 28, CD&V en cdH 21 en Groen en Ecolo 19.